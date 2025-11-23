В Петербурге задержан вымогатель с муляжом гранаты

Сотрудники Росгвардии задержали в отеле на Херсонской улице мужчину, который угрожал администратору предметом похожим на гранату и требовал деньги.

Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в апарт-отеле на Херсонской улице 22 ноября. Поступившее в 16:15 сообщение содержало информацию о нахождении неизвестного с предметом, похожим на гранату.

Два наряда вневедомственной охраны прибыли к месту происшествия. Взрывотехники отряда ОМОН «Бастион» установили, что изъятый предмет представляет собой пиротехническое изделие со страйкбольным зарядом, имитирующее гранату Ф-1.

Устройство не представляло реальной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Правоохранительные органы устанавливают мотивы действий молодого человека и все детали произошедшего.