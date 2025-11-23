В Госдуме предупредили об опасности бесконтрольного приема витаминов

Председатель комитета Государственной думы России по охране здоровья Сергей Леонов рекомендовал россиянам не принимать витамины без назначения врача.

В беседе с ТАСС парламентарий указал на риск развития гипервитаминоза при самостоятельном использовании таких средств.

Депутат обратил внимание на распространенную практику, когда родители дают детям витамины без назначения врача. Он подчеркнул необходимость осторожного подхода к использованию любых лекарств и БАДов. Леонов предложил альтернативное решение — восполнять потребность в витаминах через сбалансированное питание.

По мнению парламентария, сбалансированный рацион содержит достаточное количество необходимых веществ для нормальной жизнедеятельности. Леонов рекомендовал обращать внимание на признаки авитаминоза, которые должен диагностировать квалифицированный специалист. Врачебное назначение витаминных препаратов должно основываться на объективных показаниях и результатах обследования.