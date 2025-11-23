Полиция задержала подозреваемого в разбое по горячим следам в Тосно

В Тосненском районе Ленинградской области правоохранители задержали 57-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении.

Инцидент произошел 22 ноября на улице Радищева. Неизвестный ранил женщину ножом и похитил мобильный телефон с ювелирными изделиями.

Пострадавшую 42-летнюю женщину обнаружили в квартире с проникающим ранением брюшной полости. Потерпевшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартире дома на шоссе Барыбина по горячим следам. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли похищенное имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские выяснили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении, совершенном с применением оружия.