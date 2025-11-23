В воскресенье пассажиры шести рейсов вылетят из Пулково с опозданием

Шесть авиарейсов различных перевозчиков не вылетят вовремя из аэропорта Пулково в воскресенье. Изменения в расписании затронули как внутренние, так и международные направления.

Согласно данным онлайн-табло, рейс YC 856 авиакомпании «Ямал» в Салехард с вылетом в 12:35 был задержан. Новое время вылета установлено на 14:50.

Борт DP 527 перевозчика «Победа» в Нижнекамск с первоначальным временем отправления 13:00 также задержан. Теперь воздушное судно взлетит в 13:25.

Рейс FV 6027 в московский аэропорт Внуково с вылетом в 13:00 отправится позже назначенного расписания. Теперь время вылета перенесено на 15:00. Вылетит позже и самолет U6 173 «Уральских Авиалиний» в Хабаровск с первоначальным вылетом в 13:00. Новое время отправление назначено на 15:40

В список задержанных самолетов также попал международный рейс PC 397 авиакомпании Pegasus Airlines в Стамбул с планируемым вылетом в 15:35. Новое вылета установлено на 16:35.