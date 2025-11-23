В Ленобласти начался гон у диких свиней

В Нижне-Свирском заповеднике было зафиксировано брачное поведение кабанов в период гона.

Биолог Павел Глазков пояснил, что в ноябре-декабре у диких кабанов наступает активная фаза размножения. В этот период самцы почти перестают есть и могут терять до четверти своего веса. Их брачное поведение включает рытье грунта и подношение пищи самкам. В ответ самки демонстрируют ритуализированный уход за шерстью и начинают следовать за выбранным партнером.

Социальная структура кабанов состоит из семейных групп, которые возглавляет опытная самка. Взрослые самцы обычно живут поодиночке и присоединяются к стаду только в период гона. Доминирующий секач сохраняет контроль над группой на протяжении всего брачного сезона, а затем отправляется на поиски новых самок, сообщил биолог в своем Telegram-канале.

Специалист пояснил, что повышенная агрессивность самцов в брачный период направлена в основном на сородичей-конкурентов, а не на человека.

Чтобы минимизировать риск встречи с кабанами в лесу, эксперт советует громко разговаривать, использовать свисток или периодически подавать голос. Как поясняет биолог, кабаны обычно избегают контактов с людьми и, услышав приближение, чаще всего уходят самостоятельно, особенно в период гона.