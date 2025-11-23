Новый резервуар для навоза планируют построить у резиденции принца Уильяма

Резервуар для хранения органических отходов могут построить около загородной резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Строительство крупного шламохранилища в поместье Сандрингем может вызвать разногласия между королем Карлом III и принцем Уэльским. Сооружение предлагается разместить рядом с Анмер-холлом — резиденцией Уильяма и Кейт.

Объект размером 86 на 46 метров будет вмещать свыше 2,1 миллиона галлонов органических отходов. Георгианский особняк принца Уэльского находится всего в миле от места строительства. Местные жители опасаются распространения запаха и экологических последствий, сообщает The Mirror.

Член совета графства Стюарт Дарк не исключил как отклонения заявки, так и ее одобрения при соблюдении строгих требований. Обсуждение проекта совпало с новостью о предстоящем переезде Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в это поместье после ухода из Ройал-Лодж.

Часть экспертов по королевской семье сообщают, что такое решение носит практический характер и помогает избежать кризиса, связанного с прошлыми скандалами вокруг бывшего принца.