В Ленобласти задержали воров дизельного топлива с тепловоза

В Ленинградской области транспортные полицейские пресекли кражу дизельного топлива с тепловоза.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, инцидент произошел на территории путевой машинной станции железнодорожной станции Пери. Двое подозреваемых были задержаны при попытке слива горючего.

По данным ведомства, злоумышленники работали в одной железнодорожной организации. Они использовали заранее приготовленную пластиковую емкость объемом тысячу литров для хищения топлива.

Правоохранители установили, что мужчины успели слить 460 килограмм дизельного топлива из топливной системы тепловоза. Однако завершить свои противоправные действия они не смогли.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.