Понедельник, 24 ноября 2025
$79.02 €90.56 ¥11.06
0 C
Санкт-Петербург
Новости

В Петербурге перед судом предстанет начальник отдела благоустройства

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Начальник отдела благоустройства и контроля за санитарным содержанием жилищного фонда Красногвардейского района предстанет перед судом по уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следствие завершено по статье УК РФ «Халатность» и статье УК РФ «Служебный подлог». Чиновница ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности по содержанию игрового комплекса.

Игровой комплекс на проспекте Энергетиков длительное время находился в неудовлетворительном и небезопасном состоянии. В августе 2025 года на этой площадке ребенок получил травму во время игры.

Обвиняемая внесла недостоверные сведения в официальный акт обследования детской игровой площадки, хотя фактический осмотр оборудования не проводился. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Партия «Новые люди» запустила программу обучения молодых предпринимателей

Петербургские студенты смогут обучиться основам предпринимательства и запустить собственный бизнес-проект. Накануне в городе начался восьмой сезон программы «Я в деле» партии «Новые люди». Ориентированное на практику обучение продлится несколько месяцев. За это время участники посетят десятки мастер-классов и встреч с предпринимателями, а также пройдут путь от зарождения бизнес-идеи до её реализации.«Наша программа открывает перед молодёжью уникальные возможности. Она позволяет взаимодействовать опытным предпринимателям и тем, кто только задумался о создании собственного дела», — говорит депутат Законодательного собрания от партии «Новые люди» Дмитрий Панов. Как сообщили в пресс-службе партии «Новые Люди», на открытии восьмого сезона будущие предприниматели узнали больше о том, как будет выстроен курс, о наставниках и особенностях обучения. Также для них организовали концерт музыкальной группы NANSI & SIDOROV и разыграли...
Читать далее
Общество

В Санкт-Петербурге партия «Новые люди» анонсировала программу поддержки животных

В Санкт-Петербурге сторонники партии «Новые люди» присоединились к всероссийской акции «Дари тепло», цель которой — помочь приютам для животных подготовиться к зимним холодам. Добровольцы посетили приют «КотКурорт», где передали сено для утепления вольеров и корм для питомцев. Кроме практической помощи, участники акции подарили собакам внимание и заботу, прогулявшись с ними.«Мы постоянно помогаем приютам в Петербурге, наши волонтёры рады прогуляться с собаками и дать им положительные эмоции: погладить и порадовать вкусняшками. Акция "Дари тепло" даёт возможность подготовить приюты к зиме и утеплить вольеры, чтобы животные не мёрзли в холода», — рассказывает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге Анастасия Васильева.Как сообщили в пресс-службе, такие субботники прошли по всей стране. Лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев отметил, что...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто смерть полиция суд погода кража убийство Россия петербург дороги пожары чп пробки общество ремонт пулково москва семья кино разбой задержание хулиганство рейтинг мчс Госдума уголовное дело арест театр город ребенок мошенники снег пенсионерка санкции автомобили спасатели нападение авито нева мурино проекты самолеты подростки

Новости дня

Ленинградская область

Ленинградская область лидирует по производству куриных яиц

Новости

В Петербурге работают 36 бригад по очистке дорожных знаков

Город

В Петербурге открылся интерактивный музей Древнего Египта

Ленинградская область

В Ленобласти задержали воров дизельного топлива с тепловоза

Новости

Колесов сообщил о потеплении в Петербурге до 4 градусов

Вне СПб

Бобров рассказал о работах по приведению участка в порядок в Западном Дегунино

Новости

Из-за снегопада в Петербурге усилили режим уборки автостоянок

Новости

Петербургский блогер Маркарян оштрафован на 15 тысяч за пропаганду наркотиков

Бизнес-вести

Предприятиям Петербурга вернут до 5 млн рублей за сертификацию

Новости

В Приморском районе Петербурга начали работать роботы-доставщики

Новости

На Дыбенко бордюры застройщик занизил только после вмешательства прокуратуры

Ленинградская область

На станции Всеволожская поезд сбил человека

Афиша

В Мариинке пройдет премьера оперы «Золотой петушок»

Новости

На КАД и въездах в Петербург образовались пробки из-за снегопада

Новости

В аэропорту Пулково раскрыли кражу бьюти-кейса и чемодана

Новости

Квартиру на Будапештской признали выморочным имуществом

Культура

Алешковский отметил положительное влияние санкций на российский кинематограф

Новости

В Петербурге задержали водителя Toyota за дрифт во дворе жилого дома

Новости

В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве на 3 млн рублей

Новости

Немецкую каску времен ВОВ нашли в Неве у Петропавловской крепости

Ленинградская область

В Ленобласти инспекторы остановили «Ниву» выстрелами по колесам

Новости

Поезда из Петербурга задерживаются из-за непогоды

Новости

Россия заняла третье место в мировом рейтинге морских держав

Вне СПб

Новый резервуар для навоза планируют построить у резиденции принца Уильяма

Город

Коммунальщики Петербурга перешли на усиленный режим работы из-за мокрого снега

Культура

Бутман прокомментировал развитие российской джазовой сцены в текущих условиях

Город

Петербуржцы пожаловались на некачественный ремонт детской площадки

Общество

Петербург усиливает конкуренцию на рынке труда: работодатели меняют стратегию

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb