В Петербурге перед судом предстанет начальник отдела благоустройства

Начальник отдела благоустройства и контроля за санитарным содержанием жилищного фонда Красногвардейского района предстанет перед судом по уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следствие завершено по статье УК РФ «Халатность» и статье УК РФ «Служебный подлог». Чиновница ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности по содержанию игрового комплекса.

Игровой комплекс на проспекте Энергетиков длительное время находился в неудовлетворительном и небезопасном состоянии. В августе 2025 года на этой площадке ребенок получил травму во время игры.

Обвиняемая внесла недостоверные сведения в официальный акт обследования детской игровой площадки, хотя фактический осмотр оборудования не проводился. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

