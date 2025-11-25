Ущерб в деле продюсера «Ласкового мая» достиг 500 млн рублей

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвиняется в мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на сумму около 500 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, материальный ущерб был установлен в ходе экспертизы в рамках расследования уголовного дела. Отмечается, что сумма может быть уточнена по завершении следственных действий.

Разин объявлен в межгосударственный розыск, против него заочно возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, продюсер использовал поддельный договор с поэтом для получения средств как правообладатель музыкальных произведений.

Адвокат семьи Юрия Шатунова подтвердила, что уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году. Вдова поэта Кузнецова признана потерпевшей стороной, а самому Разину грозит наказание до десяти лет лишения свободы.