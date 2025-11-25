В Петербурге разработали новую промышленную политику до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга представили новую промышленную политику города, направленную на достижение технологического лидерства до 2030 года.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, на пленарной сессии обсудили ключевые направления развития технологической среды. Основные усилия будут сосредоточены на создании современной инфраструктуры и развитии кооперации между наукой, промышленностью и образованием.

В городе формируется инновационно-технологический центр «Невская дельта», который к 2038 году обеспечит свыше 7,4 тысяч новых рабочих мест. Важную роль в поддержке высокотехнологичных компаний играет «Технопарк Санкт-Петербурга», помогающий привлекать инвестиции и реализовывать перспективные проекты.

На сегодняшний день технопарк помог привлечь более чем 6 млрд рублей на реализацию порядка 100 проектов. В реестре Минэкономразвития уже числится 1 426 петербургских компаний, из которых 493 относятся к высокотехнологичному сектору экономики Северной столицы.