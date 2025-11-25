ИИ предсказал результаты тестов на равновесие у детей

Международные исследователи оценили возможность предсказания результатов тестов на равновесие у детей с использованием данных акселерометров и методов искусственного интеллекта.

По данным журнала Nature, традиционные методы оценки баланса обладают существенными ограничениями, связанными с субъективностью клинических измерений. Акселерометрия предлагает количественные показатели, а интеграция с машинным обучением открывает новые возможности для педиатрической диагностики.

В кросс-секционном исследовании участвовали 90 школьников в возрасте от шести до 12 лет. Ученые регистрировали акселерометрические сигналы во время выполнения статических и динамических задач, включая ходьбу и задания с закрытыми глазами.

Модели машинного обучения показали наиболее убедительные результаты для теста «Фламинго» при использовании данных статических заданий.