Три компании запустят летающие автомобили к 2025 году

Три международные компании готовятся к коммерческому запуску летающих автомобилей в ближайшие два года, начиная с 2025.

Как сообщает 110km.ru, американская Alef Aeronautics уже получила сертификат летной годности от FAA для своей модели Model A. Производство планируется начать в четвертом квартале 2025 года с выпуска около ста автомобилей стоимостью 300 тысяч долларов каждый.

Голландская компания PAL-V разрабатывает автожир Liberty с 2008 года и ожидает завершения авиационной сертификации к 2026 году. Модель уже имеет европейскую дорожную сертификацию, что позволяет ей легально перемещаться по дорогам общего пользования.

Китайский производитель Xpeng Aeroht планирует запуск летающего автомобиля X3 в 2025 году с предварительной стоимостью 140 тысяч долларов. Компания уже получила сертификат летной годности от управления гражданской авиации Китая и подала заявку на производственный сертификат.