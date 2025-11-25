Пенсионерам напомнили о правилах повышения пенсий

Пенсионерам напомнили об особенностях индексации страховых и социальных пенсий в 2025 году.

Как сообщили в официальном канале портала госуслуг в мессенджере MAX, повышение происходит автоматически без подачи заявлений. Страховые пенсии были проиндексированы первого января на 9,5% с учетом доиндексации первого февраля.

Важным изменением стало распространение индексации на работающих пенсионеров с 2025 года. Для этой категории предусмотрен дополнительный перерасчет первого августа с учетом накопленных пенсионных коэффициентов, но не более трех.

Социальные пенсии повышаются первого апреля на 14,75%. Эти выплаты назначаются гражданам, не набравшим достаточного стажа или пенсионных коэффициентов. Социальная пенсия по старости оформляется на пять лет позже страховой.

Ранее в России рассказали об индексации пенсий и тех, кому она полагается.