Суд Петербурга приостановил работу кафе на Некрасова на 90 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга временно приостановил работу кафе на улице Некрасова. Заведение неоднократно нарушало санитарные нормы и создавало шум для жителей дома.

Суд привлек компанию «В ритме на Грани» к административной ответственности за нарушение санитарных норм. Деятельность заведения на улице Некрасова приостановлена на 90 суток с 19 ноября 2025 года.

Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения: отсутствие последовательности технологических процессов, использование просроченных продуктов, недостаток оборудования и некачественную уборку. Также установлены нарушения в маркировке инвентаря и условиях хранения пищевой продукции. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представители защиты сообщили о частичном устранении нарушений и прекращении работы заведения. Однако представитель Роспотребнадзора указал на многочисленные жалобы жителей и повышенный уровень шума. Потерпевшая сторона подтвердила, что проблемы сохранились после предыдущего судебного решения, включая нарушения графика работы и антисанитарию.

Суд учел повторный характер нарушений и отсутствие улучшений после предыдущих проверок. Решение о приостановлении деятельности вступило в силу немедленно и будет действовать до февраля 2026 года.