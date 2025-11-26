Производитель яиц отказался от расширения производства в Ленобласти

Птицефабрика «Синявинская» приостановила проект расширения производства в Ленинградской области. Компания объяснила решение неблагоприятной ценовой конъюнктурой на рынке яиц.

Вице-губернатор региона по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Олег Малащенко сообщил, что представители предприятия приняли решение о временной приостановке проекта расширения производства на территории Ленобласти. Компания планировала строительство дополнительного корпуса для содержания промышленной птицы, но отложила реализацию из-за неблагоприятной ценовой динамики на рынке яиц.

В текущем году предприятие завершило предыдущий этап развития, введя в эксплуатацию цех содержания промышленной птицы мощностью 550 тысяч птицемест. Новый производственный объект позволяет выпускать 168 миллионов штук яиц ежегодно и создал свыше 50 рабочих мест, добавил Малащенко в разговоре с ТАСС.

Приостановленный проект предполагал возведение корпуса на 580 тысяч голов птицы с проектной мощностью от 180 до 250 миллионов яиц в год. На текущий момент выполнены работы по сооружению двух фундаментов, но строительство основного здания не начиналось.

Отметим, что общий объем производства яиц в Ленинградской области в 2025 году составит около 3,8 миллиарда штук.