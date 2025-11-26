Студентов Петербурга осудили на 6-8 лет за похищение человека

В Санкт-Петербурге суд приговорил троих студентов к срокам от шести до восьми лет колонии строгого режима за похищение человека с требованием выкупа.

Суд вынес обвинительный приговор трем гражданам за организацию и совершение похищения человека. Два из них получили по восемь лет лишения свободы, Один — шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что 20 ноября группа лиц совершила нападение на молодого человека с применением физического насилия. Преступники посадили потерпевшего в автомобиль и выдвинули требование о передаче 600 тысяч рублей за несуществующий долг. Похищенный гражданин получил легкие телесные повреждения и перенес моральные страдания. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемые не признали вину и утверждали, что потерпевший добровольно согласился на поездку и действительно имел финансовые обязательства. Однако суд установил факт предварительного сговора и применение насилия, опасного для жизни и здоровья.