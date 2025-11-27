Следствие возбудило уголовное дело после гибели рабочего в Волхове

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке. Мужчина погиб в результате падения с высоты при работах по устройству габиона.

Следственным отделом по городу Волхову возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего смерть человека. Инцидент произошел 25 ноября 2025 года на объекте реконструкции водоочистных сооружений.

По предварительным данным, 42-летний рабочий сорвался с высоты во время монтажа габионных конструкций. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В ходе расследования ведомство планирует установить круг должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности производственного процесса на строительной площадке.