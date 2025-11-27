Кассационный суд подтвердил право Долиной на возврат квартиры

Суд подтвердил законность решений о возврате квартиры Ларисе Долиной. Недвижимость была продана под влиянием действий телефонных мошенников.

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность судебных решений о возврате квартиры народной артистке России Ларисе Долиной. Ранее Хамовнический районный суд Москвы и Московский городской суд удовлетворили исковые требования о признании недействительными сделок по отчуждению недвижимости.

Спорная квартира была продана 34-летней Полине Лурье, которая приобрела объект недвижимости стоимостью около 112 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, в результате которого Долина лишилась денежных средств и жилья. В рамках следствия недвижимость арестовали.

Телефонные мошенники звонили с территории одного из недружественных государств. Они убедили артистку перевести сбережения на якобы защищенные счета. С апреля по июнь Долина систематически перечисляла деньги, в результате чего на счета злоумышленников ушло свыше 200 миллионов рублей.

В настоящее время четверо обвиняемых по уголовному делу находятся в следственном изоляторе.