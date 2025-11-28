Петербургский Главпочтамт выставили на торги за 1,2 млрд

Здание Главпочтамта в центре Санкт-Петербурга выставлено на торги с начальной ценой 1,2 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Российского аукционного дома, объект культурного наследия федерального значения расположен на Почтамтской улице. Общая площадь здания составляет 13 тысяч 707 квадратных метров, а земельного участка — 7,4 тысяч квадратных метров.

Генеральный директор РАД Андрей Степаненко отметил, что архитектурный ансамбль Главпочтамта является одним из последних не вовлеченных в инвестиционный оборот объектов в историческом центре города. Торги назначены на 16 января 2026 года, и победитель получит уникальный памятник архитектуры.

Здание было построено в 1782-1789 годах по заказу светлейшего князя Александра Безбородко, фаворита императрицы Екатерины Второй. Ранее исторический комплекс планировалось отреставрировать в рамках масштабного проекта «Почтовый квартал», который должен был преобразить эту часть города.