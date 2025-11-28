Экс-главу Всеволожска лишили звания почетного гражданина

Экс-главу администрации Всеволожского района Андрея Низовского лишили звания «Почетный гражданин Всеволожска» по решению суда.

Проверка Всеволожской городской прокуратуры установила несоответствие Низовского требованиям для присвоения почетного звания. Проверка была проведена по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, Всеволожский суд в июне 2025 года удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение депутатов о присвоении звания. Апелляционная инстанция подтвердила законность этого решения, отклонив жалобы представителей Низовского и Совета депутатов.

Низовский является фигурантом уголовного дела о незаконном распоряжении земельными участками во Всеволожске и Токсово. По версии следствия, он передал земли компании «Хонка парк» с нарушениями установленного порядка.