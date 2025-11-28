В Ленобласти обсудили санитарное состояние лесного фонда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел заседание по вопросам санитарного состояния лесов региона.

Как сообщает ivbg.ru, глава региона подчеркнул важность своевременного проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесном фонде. Александр Дрозденко отметил, что игнорирование этих работ может приводить к обесточиванию целых населенных пунктов.

Губернатор также рассказал о разработке новой программы «Чистые леса Ленинградской области», направленной на очистку лесов от сухостоя, поваленных деревьев и нелегальных свалок. Особое внимание в первую очередь уделят лесам Карельского перешейка, а к реализации программы привлекут арендаторов лесных участков.

Отмечается, что для работы потребуется совместное участие дорожных служб, энергетиков, местных администраций и арендаторов. Окончательный план программы представят правительству Ленобласти к первому марта 2026 года.