В Гатчине воссоздали исторические ворота Приоратского парка

В Приоратском парке Гатчины установили точную копию исторических ворот XIX века, воссозданную по сохранившимся образцам.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, новая входная группа со стороны проспекта 25 Октября изготовлена с соблюдением старинных технологий литья и ковки. Мастера использовали литье для создания массивных элементов и ковку для проработки декоративных деталей.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой сообщил о планах по расширению проекта восстановления исторического облика парка. Чиновник отметил, что ворота со стороны улиц Чехова и Киевской также будут воссозданы в едином стиле на основе архивных документов.

Декоративное оформление ворот включает аутентичные мотивы эпохи правления Николая II: лавровые и дубовые венки, цветочные композиции и изображение двуглавого орла. Завершение всех работ по восстановлению исторических ворот запланировано на 2027 год.