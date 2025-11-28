Инвестиции в Петербург достигнут 1,7 трлн рублей по итогам года

Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга по итогам 2025 года достигнет 1,7 трлн рублей, что станет новым рекордом для города.

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса, этот показатель превысит результат прошлого года на 200 млрд рублей.

Глава города отметил, что в условиях санкций и внешнего давления Петербургу удалось сохранить стабильность финансово-экономической ситуации.

Губернатор подчеркнул успехи города в реализации программы импортозамещения в судостроении, разработке беспилотных систем и развитии фармацевтики. Также он сообщил о стабильном росте индекса промышленного производства, который по итогам десяти месяцев 2025 года составил 105,2%.

Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год и последующие два года приблизилась к отметке 1,5 трлн рублей. Объем налоговых преференций за три года составит свыше 245 млрд рублей, а расходы на прямую поддержку бизнеса — 5 млрд рублей.