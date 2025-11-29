В субботу в аэропорту Пулково задерживаются вылеты семи самолетов

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задерживаются вылеты семи самолетов по различным направлениям.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задержки затрагивают рейсы в Астрахань, Волгоград, два рейса в Самару, Казань, Хабаровск с пересадкой в Екатеринбурге, а также Иркутск. При этом отмененных рейсов на текущий момент не зафиксировано.

Задержанные рейсы выполняются различными авиакомпаниями, включая «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Smartavia, «Аэрофлот», «Победа», Ikar, Nordwind Airlines и «Белавиа». Официальная информация о причинах сбоя расписания пока не поступала.

Ранее в ночь на 28 ноября в аэропорту Пулково также отмечались задержки рейсов, однако полных отмен удалось избежать. Так, вылетели позже назначенного времени самолеты в Сочи, Москву, Краснодар, Тюмень, Нарьян-Мар, Владикавказ, Бухару, Иркутск и Ургенч.