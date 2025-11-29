Водитель с 15 нарушениями ПДД сбил девушку на пешеходном переходе в Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смертельного наезда на несовершеннолетнюю пешеходку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 28 ноября около шести часов вечера на 61-ом километре автодороги «Нарва». Водитель автомобиля Kia совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения.

Известно, что 53-летний водитель, у которого до этого момента были зафиксированы 15 нарушений ПДД, был задержан в установленном порядке. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, устанавливаются все детали случившегося.