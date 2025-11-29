Курьер мошенников похитил 2,9 млн рублей у пенсионерки в Сестрорецке

В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерки несколько миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 80-летняя жительница Сестрорецка обратилась в полицию после того, как неизвестные убедили ее передать курьеру 2,9 млн рублей и 1,3 тысяч долларов.

Злоумышленники представлялись сотрудниками различных структур и требовали декларирования денежных средств. Так, 27 ноября в семь часов утра в квартире на улице Адмирала Черокова был задержан 23-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее в Калининском районе полиция задержала 19-летнего курьера мошенников, который обманул 91-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина передала злоумышленнику 500 тысяч рублей после звонка о якобы попавшей в ДТП внучке.