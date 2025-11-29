Дед Мороз раскрыл самые популярные новогодние желания взрослых

Взрослые россияне все чаще просят у Деда Мороза не материальные подарки, а духовные ценности и эмоциональные состояния.

Как рассказал российский Дед Мороз из Великого Устюга в беседе с ТАСС, в этом году самыми популярными стали просьбы о мире во всем мире, здоровье близких и умении радоваться мелочам. Волшебник отметил, что такие пожелания особенно ценны, но требуют совместных усилий для их исполнения.

Среди необычных просьб Дед Мороз выделил обращение московского бизнесмена, который попросил вернуть ему ощущение детского чуда у новогодней елки. Для выполнения этого желания сказочному персонажу пришлось отправить целое письмо с воспоминаниями о детстве.

По словам Деда Мороза, многие взрослые используют письма в его резиденцию как возможность выговориться и поделиться сокровенными мечтами. Это демонстрирует важность эмоциональной поддержки и внимания к духовным потребностям людей.