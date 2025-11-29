Прокуратура проверяет отключение света в поселке «Изумрудные горки» 

Почти 50 домов в одном из поселков Ленинградской области лишились электроснабжения и отопления.
Как сообщает ivbg.ru, жители коттеджного поселка «Изумрудные горки» столкнулись с отключением коммунальных услуг. Речь идет о минимум 47 домовладениях на территории Куйвозовского сельского поселения.
По данным прокуратуры, электросетевая компания прекратила подачу энергии из-за отсутствия необходимых документов. Речь идет о бумагах, подтверждающих технологическое присоединение объектов к сетям.
Ведомство начало проверку действий компании. Будет дана оценка соблюдения ею законодательства в электроэнергетике.
Ранее тысячи жителей Кудрово в Ленинградской области остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии.
С перебоями в теплоснабжении столкнулись свыше 30 тысяч человек. Авария произошла утром 27 ноября на проспекте Большевиков.
Причиной стал прорыв на магистральном теплопроводе, диаметр которого составляет 1,2 метра.