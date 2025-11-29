Роспотребнадзор контролирует ситуацию с зоонозными инфекциями

Эпидемиологическая обстановка с зоонозными инфекциями в России остается на постоянном контроле у специалистов.

Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя зарубежные сообщения о потенциальной угрозе. В ведомстве отметили, что сейчас нет оснований полагать, будто циркулирующие варианты птичьего гриппа способны спровоцировать пандемию, превышающую по уровню опасности COVID-19.

Несмотря на эту оценку, служба поддерживает высокую степень готовности и ведет ежедневный оперативный мониторинг рисков. Исследования показывают, что на территории страны у птиц идентифицируется исключительно вирус H5N1, относящийся к широко распространенной в мире кладе 2.3.4.4b.

Для своевременного обнаружения вирусов с пандемическим потенциалом российские специалисты уже создали высокочувствительные тест-системы, способные выявлять циркулирующие штаммы.