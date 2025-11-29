Российские медиапроекты об альпинизме получат гранты

В России впервые организовали специальные гранты для медиапроектов, которые займутся освещением выдающихся экспедиций отечественных альпинистов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на основателя клуба «Эльбрус эксперт» Сергея Сотникова, сложилась парадоксальная ситуация с информированием об успехах в этом виде спорта.

Иностранные средства массовой активности часто рассказывают о достижениях российских спортсменов, тогда как местные медиа проявляют внимание в основном к несчастным случаям.

Инициативу по учреждению грантового конкурса поддержала Федерация альпинизма России. Средства будут направлены на информационную поддержку в разных форматах, включая создание документальных фильмов и интернет-проектов.

По словам Сотникова, на первом этапе выделена не очень большая сумма. Однако в будущем планируется увеличить как бюджет самой грантовой программы, так и общий объем инвестиций в позитивное представление альпинизма в стране.