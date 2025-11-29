Минфин России делает ставку на молодые кадры для цифровизации

Заместитель министра финансов Елена Яковлева заявила о ключевой роли кадрового обновления в процессе цифровой трансформации государственного управления.

Об этом она сообщила в ходе панельной дискуссии на форуме Финансового университета. По информации «Москва.ру», ведомство активно работает над привлечением выпускников вузов и созданием условий для их профессионального роста. В текущем году каждый третий новый сотрудник министерства был выпускником высшего учебного заведения.

Как уточнила Яковлева, особое внимание уделяется вопросам практической подготовки студентов. Ежегодно около 200 учащихся проходят стажировку в Министерстве финансов, причем значительная часть из них представляет Финансовый университет.

Также замминистра представила новый проект по практической подготовке студентов, который реализуется совместно с Финансовым университетом с 2025 года. Инициатива направлена на формирование у студентов компетенций, востребованных в условиях цифровизации.