В Ленобласти обеспечили онкобольного необходимыми лекарствами

Сотрудники следственного управления СК России по Ленинградской области оказали помощь местному жителю в получении жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, в ноябре текущего года в Информационный центр ведомства обратился житель Выборга с онкологическим заболеванием.

Мужчина сообщил, что на протяжении длительного времени ему не предоставлялись необходимые лекарства, а перерыв в терапии мог негативно повлиять на его состояние здоровья. Руководитель следственного управления Сергей Сазин поручил подчиненным организовать процессуальную проверку по данному факту.

В течение 24 часов с момента поступления обращения необходимый объем лекарственных препаратов был передан заявителю. Меры были приняты в соответствии с предусмотренными законом процедурами для защиты прав гражданина.