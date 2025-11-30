Колесов напомнил о наводнении 1999 года в Петербурге

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил об отсутствии наводнений в текущем осеннем сезоне. По его словам, последнее крупное наводнение произошло 25 лет назад.

Этой осенью серьезных подъемов воды не зафиксировано, в отличие от предыдущих лет, сообщил Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, последнее крупное наводнение произошло 30 ноября 1999 года. Тогда уровень воды у водомерного поста «Горный институт» достиг 262 сантиметров относительно нуля Кронштадтского футштока.

Наводнение 1999 года было вызвано активным циклоном и занимает 11 место в историческом рейтинге наводнений Петербурга. Такой же показатель имеет затопление 20 сентября 1703 года, произошедшее во времена Петра I.

По словам Колесова, Комплекс защитных сооружений эффективно защищает город от подобных явлений. Это позволяет предотвратить повторение подъемов воды до критических отметок.