На трассе «Санкт-Петербург — Матокса» погиб пешеход

На автодороге «Санкт-Петербург — Матокса» во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП. Пешеход погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

Авария произошла 29 ноября на 31-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, 70-летний водитель сел за руль автомобиля УАЗ Патриот. Примерно в восемь часов вечера 29 ноября он сбил пешехода 1950 года рождения, который находился на проезжей части.

В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавший скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.