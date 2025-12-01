В Петербурге возбуждено уголовное дело о коррупции на 627 млн рублей

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении бывшего главы районной администрации и посредника.

Согласно материалам дела, с 2019 по 2024 год бывший глава администрации Красносельского района через посредника потребовал от учредителя охранной компании ежемесячную выплату 5% от суммы госконтрактов. С сентября 2023 по октябрь 2024 года компания заключила 100 контрактов с образовательными учреждениями района на общую сумму 627,8 миллиона рублей.

Правоохранительные органы начали проверку после обращения учредителя компании. Так, 18 декабря 2024 года посреднику передали шесть миллионов рублей. Из этой суммы только 60 тысяч рублей были настоящими деньгами, остальные купюры оказались муляжами. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На следующий день посредник передал бывшему чиновнику три миллиона рублей в его служебном кабинете. Сразу после передачи денег обоих злоумышленников задержали.

Материалы уголовного производства переданы судье для рассмотрения по существу.