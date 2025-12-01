Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблем рынка жилья

Депутаты Государственной думы России пригласили певицу Ларису Долину обсудить проблемы вторичного рынка жилья. В парламенте создана рабочая группа для разработки мер защиты добросовестных покупателей.

В Госдуме сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется выработкой законодательных мер по защите прав покупателей на рынке вторичной недвижимости. Депутат Дмитрий Свищев сообщил, что к обсуждению пригласили певицу Ларису Долину. Ее судебное дело по оспариванию сделки с квартирой привлекло широкое внимание к проблеме. В рабочую группу вошли парламентарии, юристы, представители Росреестра, правоохранительных органов, банковской и риэлторской сфер.

Парламентарий отметил, что участившиеся случаи признания сделок недействительными по мотивам обмана продавцов создали системный кризис доверия.

Целью рабочей группы станет разработка комплексного механизма, гарантирующего защиту добросовестных участников рынка. На фоне судебного дела о продаже квартиры Ларисы Долиной в соцсетях активно обсуждают правовые риски при покупке вторичного жилья.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы об оспаривании сделки. Эксперты рынка считают, что это создало прецедент, требующий законодательного регулирования.