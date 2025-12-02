В Ленобласти за сутки произошло 59 ДТП

За минувшие сутки на дорогах Ленинградской области произошло 59 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, представившая итоговую статистику за первое декабря. Семь из этих аварий в городе на Неве произошли с пострадавшими в результате столкновений.

В авариях в области получили ранения четыре человека, среди которых нет несовершеннолетних. Так, одно дорожно-транспортное происшествие завершилось гибелью человека, дети в этом случае также не пострадали.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге за тот же период было зарегистрировано 317 аварий, что более чем в пять раз превышает показатель области. В десяти из них люди получили травмы различной степени тяжести, пострадал один ребенок, который был доставлен в больницу.

При этом в городских ДТП с пострадавшими не зафиксировано случаев со смертельным исходом за отчетные 24 часа. Общая статистика по двум регионам свидетельствует о необходимости постоянного соблюдения правил дорожного движения и повышенного внимания за рулем.