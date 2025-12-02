Генетики создали помидоры с повышенным содержанием сахара и ГАМК

Ученые создали новые сорта томатов с повышенным содержанием сахара и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) с помощью технологии редактирования генома.

Как сообщает журнал Nature, исследователи внесли мутации в гены SlESK и SlGAD3, влияющие на пищевую ценность плодов. В результате экспериментов были получены линии растений с измененными генами.

Содержание сахара в отредактированных помидорах достигло 7,9% по шкале Брикса, что почти вдвое выше показателя обычных томатов в 4,3%. Накопление ГАМК в мутантных растениях превысило уровень дикого типа примерно в пять раз.

Кроме того, в новых сортах было обнаружено в полтора раза больше витамина С. Отредактированные растения также продемонстрировали повышенную устойчивость к условиям засухи по сравнению с контрольной группой.

Одновременно с этим ученые отметили замедленный рост растений и снижение общей урожайности. Анализ транскриптома показал изменения в экспрессии генов, связанных с биосинтезом витамина С и фитогормонов.