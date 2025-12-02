В Петербурге экс-сотрудник ГАИ осужден на 4 года за мошенничество и взятки

Бывший сотрудник Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге приговорен к четырем годам лишения свободы за получение взяток и мошенничество.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина, ранее служивший инспектором ДПС, был признан виновным по двум эпизодам мошенничества в крупном размере и двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере.

Он обманул одного водителя, сообщив тому о возможности за 200 тысяч рублей скрыть сведения об административном правонарушении, после чего получил деньги через посредника. Также он похитил 70 тысяч рублей у другого гражданина, введя его в заблуждение.

Кроме того, инспектор вступил в сговор с соучастником для получения взяток от водителей, остановленных за нарушение правил. Они получили 95 тысяч рублей от одного гражданина и 150 тысяч рублей от другого за незаконное бездействие и несоставление протоколов.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Он также лишен специального звания и права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на три года. В доход государства конфисковано 245 тысяч рублей, а сам осужденный взят под стражу в зале суда.