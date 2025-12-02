В колледжах России обновят систему обучения для подготовки кадров

В российских колледжах планируется модернизация системы среднего профессионального образования.
Заместитель министра просвещения Владимир Желонкин заявил, что реформа направлена на адаптацию обучения под актуальные задачи рынка труда. Ключевой целью является обеспечение выпускников качественным трудоустройством и достойным уровнем заработной платы.
Замминистра выступил с соответствующим заявлением в ходе пленарного заседания в Государственной думе. Он подчеркнул необходимость синхронизации образовательных программ с реальными потребностями экономики.
Параллельно рассматривается продление эксперимента по упрощенному порядку итоговой аттестации и приема. Проект предполагает продление этого экспериментального периода до 2029 года.
Также планируется расширить перечень регионов, участвующих в данной программе. В список могут войти Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.
В рамках эксперимента выпускникам девятых классов достаточно сдать только два обязательных экзамена. Для поступления в колледж требуются результаты по русскому языку и математике вместо традиционных четырех предметов.