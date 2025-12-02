В Петербурге появится Национальный центр судостроения по указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова.
Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предполагает реорганизацию Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге. Новая структура призвана координировать научные исследования и разработки в сфере морской техники.
Основными задачами центра станут проведение комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также учреждение будет участвовать в разработке государственных программ развития судостроительной отрасли.
По замыслу главы государства, центр должен консолидировать потенциал ведущих научных организаций для создания прорывных технологий. Как отмечал помощник президента Николай Патрушев, новая структура станет аналогом Курчатовского института и Центра имени Жуковского в области судостроения.