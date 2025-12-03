В России будет снят фильм о первом тренере по дзюдо Владимира Путина

В России началась подготовка к съемкам художественного фильма о заслуженном тренере Анатолии Рахлине, первом наставнике президента России Владимира Путина.

Как следует из представленных на питчинге Фонда кино материалов, главную роль исполнит актер Даниил Воробьев. Действие картины начнется в блокадном Ленинграде, где в детстве с главным героем произошел трагический случай, повлиявший на его характер.

После ВОВ Рахлин записался в секцию самбо и добился больших успехов. Став тренером клуба «Турбостроитель», он подготовил за полвека свыше 100 мастеров дзюдо. Среди его самых известных воспитанников — Владимир Путин, который не раз отмечал огромное влияние наставника.

Режиссером проекта выступит Вазген Каграманян, а сценаристом — Андрей Житков. Для создания образа актеру потребуется сложный грим, так как он сыграет персонажа в разных возрастах. В съемках также примут участие известные артисты, включая Александру Урсуляк и Сергея Бурунова.