Овечкин повторил достижение Ларионова в возрасте 40 лет

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин повторил достижение Игоря Ларионова. В возрасте 40 лет он набрал не меньше двух очков в трех матчах НХЛ подряд.

Овечкин вошел в число игроков, сумевших набрать два и больше очка в трех матчах подряд в возрасте 40 лет и старше. Согласно данным пресс-службы НХЛ, за последние 50 лет подобного результата кроме Овечкина добивались лишь его соотечественник Игорь Ларионов в сезоне-2000/01 и Рэй Уитни в сезоне-2012/13.

В среду Washington Capitals одержал выездную победу над San Jose Sharks со счетом 7:1, где Овечкин оформил дубль. Ранее он отметился двумя очками в матче с New York Islanders и двумя результативными передачами в игре против Los Angeles Kings.

Отметим, что в текущем сезоне на счету российского нападающего 14 голов. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он забил 911 шайб, а с учетом Кубка Стэнли — 988 голов. Овечкин продолжает приближаться к рекордному показателю Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф, который составляет 1016 шайб.