Компании Петербурга получат 644 млн рублей льготных займов

Четыре предприятия Санкт-Петербурга получат льготные займы на общую сумму 644 миллионов рублей. Средства будут направлены на модернизацию производства.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил предоставление льготных займов четырем предприятиям Северной столицы на общую сумму 644 миллионов рублей. Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, компании смогут использовать средства под 3–7% годовых на срок до пяти лет.

Выделенные финансы будут направлены на развитие производственных мощностей, внедрение новых технологий и повышение экологической безопасности, добавил Поляков в своем Telegram-канале.

В число получателей вошли АО «НИИ «Вектор», которому одобрено 396,3 миллиона рублей на приобретение оборудования. АО «ПКБ «РИО» получит два займа: 97,8 миллиона рублей на оснащение и 29,1 миллиона рублей на создание комплекса очистки сточных вод. ООО «ПК» Росна Инжиниринг» выделено 40 миллионов рублей на станки для производства медицинской техники, а АО «НПО Завод Волна» — 80,7 миллиона рублей на приобретение испытательного климатического комплекса.

По словам вице-губернатора, поддержка передовой промышленности и предпринимательства является одним из ключевых приоритетов развития города, а инвестиции предприятий в оборудование и инфраструктуру вносят вклад в устойчивый рост экономики Петербурга.