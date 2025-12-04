Суд поддержал запрет на опасные коммерческие полеты в Ленобласти

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе запрет на коммерческие полеты легкомоторного самолета с посадочной площадки «Бычье поле». Апелляцию владельца воздушного судна отклонили, поддержав позицию транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура через суд добилась запрета коммерческих полетов с посадочной площадки «Бычье поле». Проверка показала, что с нее эксплуатировался легкомоторный самолет для платных, в том числе прогулочных, перевозок. Однако у собственника не было обязательного сертификата эксплуатанта.

По иску прокурора районный суд запретил собственнику использовать самолет в коммерческих целях и передавать его третьим лицам до получения всех необходимых разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Владелец обжаловал решение в городском суде, но апелляция согласилась с позицией прокуратуры и оставила запрет в силе.