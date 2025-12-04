Пулково получил предостережение Ространснадзора за нарушения доступности

Ространснадзор вынес предостережение управляющей компании аэропорта Пулково из-за нарушений требований доступности для маломобильных пассажиров.

Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу направило официальное предостережение в адрес ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющего инфраструктурой аэропорта Пулково. Основанием для документа стали результаты выездного обследования службы пассажирских перевозок, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Инспекторы выявили нарушения в обеспечении доступности для маломобильных пассажиров. Противоскользящие полосы на лестницах главного здания не соответствовали норме контрастности, из-за чего их эффективность снижена. На первом и втором этажах не оборудованы малые зоны отдыха, рассчитанные в том числе на маломобильных пассажиров. Также на третьем этаже у турникетов и рамок металлодетекторов отсутствуют информационные знаки, указывающие на доступность прохода для колясочников.

По оценке надзорного ведомства, эти нарушения создают риск несоблюдения норм свода правил о доступности зданий, а также федерального законодательства о социальной защите инвалидов. Руководству компании предписано устранить нарушения и принять меры.

Представители Пулково обязаны сообщить Ространснадзору о результатах рассмотрения предостережения до 30 июня 2026 года, сохраняя право подать возражения в установленном порядке.