Суд отказал Павлу Прилучному в изменении места жительства ребенка

Московский городской суд оставил в силе решение об определении места жительства общего ребенка Павла Прилучного и Агаты Муцениеце с матерью. Апелляция актера на отказ в изменении ранее достигнутых соглашений не была удовлетворена.

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобу актера Павла Прилучного на решение Головинского районного суда Москвы. Судебная коллегия по гражданским делам оставила решение первой инстанции без изменения, тем самым подтвердив его законность. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее Головинский районный суд отказал Прилучному в удовлетворении иска к его бывшей супруге, актрисе Агате Муцениеце.

Суд первой инстанции отказал в изменении условий соглашения о месте жительства общего ребенка и в расторжении соглашения об алиментах, оставив ребенка с матерью. Павел Прилучный обжаловал это решение, но апелляционная инстанция его не поддержала.