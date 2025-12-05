Суд отказал в апелляции главе экологического надзора Ленобласти

Суд оставил в силе решение о привлечении к административной ответственности председателя Комитета экологического надзора Ленинградской области Рамилы Агаевой. Ее апелляционная жалоба на обвинение в неисполнении требований прокурора удовлетворения не нашла.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию главы Комитета госэконадзора Ленобласти на постановление мирового судьи. Она была признана виновной в неисполнении законных требований прокурора. Суд оставил постановление без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Ранее женщину привлекли к административной ответственности именно по этой статье. Не согласившись с решением первой инстанции, она подала апелляцию, но суд оставил постановление в силе.

На данный момент исполнение вступившего в силу решения контролирует прокуратура Ленинградской области.