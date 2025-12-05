Игорь Жижикин рассказал о своей роли в приглашении Тагавы на съемки в Россию

Актер Игорь Жижикин заявил, что именно он посоветовал продюсерам пригласить Кэри-Хироюки Тагаву для участия в российском фильме «Иерей-сан».

В беседе с NEWS.ru Жижикин назвал ушедшего из жизни коллегу легендой и великим человеком. По словам актера, они ранее работали вместе в Голливуде и поддерживали хорошие отношения.

Когда для фильма понадобился актер на роль японского священника, он рекомендовал кандидатуру Тагавы, и продюсеры его пригласили.

Жижикин также вспомнил, как Тагава помогал ему на съемках, делая точечный массаж, чтобы облегчить боль в плече. Он охарактеризовал коллегу как прекрасного, душевного и отзывчивого человека, всегда готового поддержать.

Актер подчеркнул, что Тагава оставил огромное наследие, вдохновляющее новые поколения, а его образы использовались при создании комиксов на самурайскую тематику.

Отметим, что Кэри-Хироюки Тагава скончался на 76-м году жизни. Актер известен по ролям в фильмах «47 ронинов» и «Смертельная битва».