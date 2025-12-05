За неделю в Петербурге эвакуировали 21 авто из-за нарушений правил парковки

Санкт-Петербурге за семь дней изъяли 21 автомобиль за несоблюдение правил парковки. Транспортные средства были эвакуированы с платных парковочных зон в ходе ежедневных рейдов.

Работа по пресечению нарушений правил парковки в Санкт-Петербурге ведется на постоянной основе. За последнюю неделю в ходе ежедневных рейдов по всему городу с платных парковочных зон эвакуировали 21 автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

Кроме того, инспекторы составили 16 административных протоколов на машины, припаркованные в зоне платной парковки без номерных знаков.

В ходе планового рейда на Захарьевской улице специалисты нашли пять автомобилей, припаркованных с нарушениями. Позже машины были эвакуировали на штрафстоянку. Также на этой улице инспекторы оформили восемь протоколов на машины без номерных знаков. В Комитете по транспорту подчеркнули, что главная цель таких мероприятий — не сбор штрафов, а обеспечение порядка и доступности парковочных мест для всех водителей.

Напомним, за неоплату парковки в установленной зоне грозит штраф в трех тысяч рублей. Если его не погасить, возможен двойной штраф, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.